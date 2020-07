Netflix Ecuador: ¡Pilas con los estrenos para este fin de semana! (31 de julio-1 y 2 de agosto)

Este fin de semana (31 de julio-1 y 2 de agosto) se viene una mega maratón de Netflix Ecuador así que te dejamos los estrenos que hay para que no te levantes del sofá (o de la cama).

No olvidemos que la plataforma, como todas las semanas, ofrece nuevos estrenos en su catálogo para los adictos a las películas, series y también documentales.

Viernes 31 de julio

Vis a vis: El oasis.

Solitaria es la noche (Película).

The Umbrella Academy (Temporada 2).

Sábado 1 de agosto

Mi Aterrizaje Perfecto.

V de Venganza.

Domingo 2 de agosto

Conexiones.

Lista de películas que le dirán adiós a Netflix en agosto

La plataforma renovará su menú este próximo mes, dejando atrás varias producciones. Entre la lista está 12 años de esclavitud y Pulp Fiction.

Otra película que se podrá ver hasta el 31 de julio es Diana, el secreto de una princesa (2013). Capitán América: Civil War (2016), una de las referentes del MCU.

También se despide del menú de documentales de Netflix This is it, la producción sobre el adiós de Michael Jackson de los escenarios mundiales.

Dato para septiembre

Netflix anunció que "Ratched", la serie que el productor Ryan Murphy ha preparado como precuela de la famosa película "One Flew Over The Cuckoo's Nest" (1975), llegará a la plataforma digital el 18 de septiembre.

Temas relacionados:

Netflix: Con esta función puedes convertir tus series y películas favoritas en un audiolibro No todos los títulos de Netflix cuentan con esta opción de audio descriptivo.

En video: