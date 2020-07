Netflix: Pulp Fiction y otras películas que ya no estarán en la plataforma

Varias series y películas reconocidas por la Academia se despiden de la plataforma de streaming Netflix en agosto. Entre ellas está 12 años de esclavitud y Pulp Fiction. La plataforma renovará su menú este próximo mes, dejando atrás varias producciones que se podrán ver por el resto de julio.

Otra película que se podrá ver hasta el 31 de julio es Diana, el secreto de una princesa (2013). Capitán América: Civil War (2016), una de las referentes del MCU, podrá verse por el resto de julio.

También se despide del menú de documentales de Netflix This is it, la producción sobre el adiós de Michael Jackson de los escenarios mundiales.

Entre las series que dicen adiós se encuentra la juvenil Juacas, una producción brasileña que duró dos temporadas. Sus protagonistas son Carolina Oliveira, Juan Ciancio y Nuno Leal Maia, y fue producida por Disney Channel Brasil.

La lista del adiós en julio en Netflix

Películas: 12 años de esclavitud, Pulp Fiction, 28 días, Pesadilla en la calle Elm 3 y 4, Spider-Man y La noche de los muertos vivientes.

Además, Alicia a través del espejo, Point Break, Savage dog, Capitán América: Civil War, Biker Boyz y DEBS. Destacan también Detroit Rock City; Diana, el secreto de una princesa, In the cut y Una esposa de mentira.

También aparecen en el listado Eurotrip, Firewall, Flashdance, Jóvenes brujas, Locos de remate y Vacas vaqueras. Si no has visto ninguno de estos títulos es momento de iniciar sesión y hacer una correspondiente maratón.

