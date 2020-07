Kanye West fue hospitalizado luego de pedir disculpas públicas a Kim Kardashian

El rapero y candidato presidencial Kanye West pidió disculpas a su esposa, Kim Kardashian, por revelar detalles privados de su familia en su primer acto de campaña.

El cantante sufre trastorno bipolar. Según el portal TMZ, West fue hospitalizado en urgencias por un ataque de ansiedad. Lo vieron salir después de 10 minutos de su ingreso al hospital.

West protagonizó un peculiar mitin en Carolina del Norte el domingo pasado en el que, preguntado sobre el aborto, se puso a llorar al recordar cómo su padre quiso interrumpir el embarazo de su madre y dijo que él pensó en hacer lo mismo cuando Kardashian se quedó embarazada de su primogénita.

A partir de entonces, el rapero atravesó un supuesto episodio bipolar y durante dos días escribió en su cuenta de Twitter decenas de mensajes que luego borró, en los que decía entre otras cosas que Kardashian había intentado "encerrarlo" con médicos y, finalmente, que estaba intentando divorciarse de ella.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

