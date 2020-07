Increíble presentación de Katy Perry en el Tomorrowland 2020

El festival de música electrónica, Tomorrowland, arrancó por primera vez en la historia de forma virtual donde más de 60 artistas han prometido brindar un show jamás antes visto. Tal cual, fue la presentación de Katy Perry, donde todos sus fanáticos catalogaron su show como "increíble". +

La estadounidense participó en el show más famoso y multitudinario del planeta, donde los escenarios y el público han sido recreados con la última tecnología, y se han grabado las actuaciones de los artistas en un chroma para tratar de llevar el festival al salón de casa.

En una entrevista reciente, Katy prometió dejarlo todo: "Vamos a ofrecer algo técnicamente muy avanzado, muy difícil. Pero, sobre todo, vamos a crear algo bonito de este caos", aseguró. La cantante confiesa haberlo dado todo a pesar de estar embarazada: "Peso como 20 kilos más y no me importa", explicó.

. @Tomorrowland is setting the new standard for virtual festivals. @katyperry pic.twitter.com/TgoNReXKvD

🍊 Orange you glad TODAYS THE DAY! 🍊 Hope you enjoy my 🎪 (big) top tier 🎪 performance at @Tomorrowland Around the World 🌍 the digital festival – 12.50pm PDT / 3.50pm EDT / 21h50 CET – info & tickets: https://t.co/hBOoSc9flL pic.twitter.com/azitOX8w2q

— KATY PERRY (@katyperry) July 25, 2020