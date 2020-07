Maga Córdova nos inyecta de energía con 'Viendo que subes'

Maga Córdova sorprendió a sus fanáticos. Tras el éxito de 'Te lo buscaste', lanzó la nueva canción llamada 'Viendo que subes'. Con esta propuesta busca consolidarse como la representante femenina más grande del Ecuador en el Pop Urbano. 'Viendo que subes' es una canción cargada de buena energía.

En una entrevista con Metro Ecuador nos contó más de su carrera y sus planes.

¿Cómo has pasado la cuarentena?

¡Muy juiciosa! Muy juiciosa para evitar contagios, tratando de ocuparme de mí porque ya que estamos encerrados y no tenemos contacto con la gente. He pasado tiempo con mi familia, ya que por mi estilo de vida a veces descuidamos un poco a los más cercanos. Le he visto el lado bueno a lo malo.

¿Qué planes tienes para el resto del año?

Estoy escribiendo mucho con el productor Jorge Nehme, quien también está firmado por mi manager y hemos llegado a ser un equipo muy cool. Me encuentro escribiendo y grabando lo que más se pueda. Tenía planeado varios featurings con artistas internacionales pero debido a la pandemia no pudieron llegar al país y no pudimos grabar videoclips ni nada de lo que habíamos planeado. Todo se ha ajustado para nosotros y para el mundo.

¿Cómo describes a “Viendo que subes”?

“Viendo que subes” es un urbano con influencia de 'dance hall'. Es una canción que refleja los “problemas” de esta época, donde estamos muy pendientes de la parte digital, el stalkeo. El extrañar a alguien y el poder saber de esa persona sólo con ver sus redes. Quedó justo para la pandemia, ya que como estábamos en cuarentena las redes nos permitían saber del otro.

¿Desde cuando estás trabajando con este nuevo sencillo, lo tenías pensado antes de la cuarentena o sucedió durante el aislamiento?

Lo tenía desde el año pasado, lo escribimos en Miami junto a Jorge Nehme y Gio Hernández, dada la circunstancias la estrenamos ahora y creo que quedó en el momento perfecto.

¿Cuál es tu mensaje como artista sobre la situación que pasa la industria del entretenimiento por la pandemia?

¡No están solos! Si alguien piensa que sólo el/ella está pasando por un mal momento no es así, todos estamos pasando por lo mismo y todos debemos de poner de nuestra parte para salir adelante.

Como siempre digo es “el virus de la solidaridad” porque depende de ti el cuidarte y el cuidar a los demás. Debemos empezar a ver el lado bueno a todo. Si ahora no podemos hacer lo que hacíamos antes, cambiar un poquito está bien. Buscar nuevas formas de crecer como persona, de reinventarse. Siempre piensen que en estos momentos todos estamos pasando por lo mismo, recuerden que cada vez falta menos, si es que todos hacemos las cosas bien.