El cáncer acabó con los dos grandes amores de John Travolta

John Travolta acaba de perder a su esposa con la cual estuvo casi 30 años de casados. La actriz falleció por complicaciones ocasionadas por un cáncer de mama. Este lamentable hecho se convierte en la tercera tragedia similar que el artista tiene que atravesar.

El primer gran amor de Travolta fue la primera víctima. Se trata de Diana Hyland, una actriz de Hollywood que él conoció en la película The Plastic Bubble. Ella era 18 años mayor a él, el romance empezó cuando él tenía unos 20 años y estaba lanzándose al mundo del estrellato.

“Nunca había estado tan enamorado en mi vida… Pensaba que me había enamorado antes, pero no. Desde el momento en el que la conocí, me sentí atraído hacia ella. Éramos como dos maniacos conversando todo el tiempo en el set de Bubble y después de un mes, surgió el romance”, contó Travolta en 1977, en medio de una entrevista.