El hombre misterioso dentro del Chavo del 8 que casi nadie notó (fotos)

El Chavo del 8 es uno de los programas más populares de Latinoamérica, a tal grado que cuenta con más de un videojuego basado en la serie. Pero lo que pocos saben o que casi nadie notó es la misteriosa persona que se ocultaba a la vista de todo en la serie original.

Sobre este hombre misterioso ya tiene mucho tiempo rondando teorías por Internet, pero nunca es tarde para compartirlo con quienes no lo conocen. Pues seguramente logrará que algunos regresen a ver todos los episodios en busca de algo extraño.

Fue gracias a varios internautas que lograron encontrar a esa rara persona que se esconde detrás de algunas escenas de la serie. El hombre tiene el cabello medianamente largo y parece que sabe cuando asomarse para salir a cuadro.

Lo extraño es que no debería haber miembros del staff de grabación dentro del set durante el rodaje de cada episodio y en vista de que no solamente sale durante el final de cada episodio, también se le ve en escenas de varios episodios; lo hace más sospechoso aún.

Si fuera un miembro del staff, sabría que no debe estar ahí. Si fuera solo en los finales de los episodios querría decir que quiere ayudar al elenco con algo al terminar de grabar, pero no es es así. Lo más raro de todo es que parece que nadie lo notó. Pues de lo contrario no hubiera pasado de las edición de cada episodio.

Hay quienes creen que es un fanático que acosaba a los actores. Y que por eso se colaba en las grabaciones pero ¿Cómo es que nadie lograba impedirle que regresara tanto y se metiera a cuadro? y sobre todo ¿cómo es posible que un fanático se meta hasta el set sin que nadie se de cuenta?

Todo sigue sin respuesta….

