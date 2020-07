Michele Morrone, de 365 Días, debuta con su álbum "Dark Room"

Michele Morrone, actor principal en el éxito de taquilla de Netflix "365 Days" es tendencia. Ahora está encabezando las listas de todo el mundo con su álbum debut "Dark Room".

El artista italiano grabó el álbum a principios de 2020 mientras se preparaba para el estreno de la película. Cuatro canciones del álbum: Hard For Me, Feel It, Watch Me Burn y Dark Room se convirtieron en partituras en la película.

Desde su lanzamiento a principios de este año, las canciones han explotado en todas las plataformas de streaming, alcanzando las principales posiciones virales en todo el mundo.

Michele Morrone, de 365 Días

"Dark Room" ha sido coescrita y producida por el equipo de producción polaco Hotel Torino, los escritores más exitosos del país. El álbum en sí es sensual, un poco erótico, muy personal pero, sobre todo, presenta perfectamente el alma artística de Michele.

Además de escribir canciones y cantar, Michele también está poniendo su energía creativa en la pintura y la escultura. Estuvo muy involucrado en escribir todas las canciones en esa característica del álbum.

Michele planea regresar al estudio muy pronto para trabajar en nuevas canciones.

Aquí te dejamos más contenido relacionado