Evelyn Labanda, la primera presentadora con síndrome de Down en Ecuador

Un día como hoy hace 7 años rompí barreras siendo la primera abanderada con Síndrome de Down de Ecuador. Veo este recuerdo y me lleno de emoción pues no es un secreto que pase por muchas cosas, y en ese entonces recién se empezaba a hablar de inclusión. Yo seguí una malla curricular como la del resto de mis compañeros. También me sentía emocionada pues tenía muchas cámaras de la tele a mi alrededor, me sentía muy famosa como una estrella. Bueno solo quiero recordarles que todos podemos romper barreras, nosotros podemos todo. Besitos.