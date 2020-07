Esto piensa Mayra Montaño, 'La Bombón', sobre los memes que hacen de ella

Mayra Montaño, mejor conocida como, 'La Bombón', divierte a su audiencia con sus ocurrencias que se han hecho virales en redes sociales. Algunos usuarios la han criticado y otros le hacen memes. Pero ¿qué piensa ella de eso?

"Yo no me siento mal. No me siento incómoda. Es más, si de algo sirve para que la gente tenga una sonrisa (con los memes), yo me siento mucho más beneficiada por eso". Expresó en una entrevista.

Sin embargo, a aquellas personas que lo hacen de "mala fe", Montaño aseguró que le "resbala". "No crean que yo me siento incómoda. Si a mi me tiran piedras, las dejo que pasen", mencionó de forma despreocupada.

"Y ellos saben que al árbol que da fruto le tiran más piedras", dijo entre risas y al describirse como "un árbol frondoso".

La más reciente ocurrencia de Montaño fue su peculiar forma de presentar una nota. "En poder de los aprehendidos se encontró, escuchen bien, varias subametralladoras (…) Ya se creían Rambo. Prapapapapapa… ¡El Patrón!".

En mayo, cuando tuvo una pequeña equivocación con la fecha del calendario había dicho: "Allí está para los memes; hagan los memes que quieran".

Definitivamente la presentadora se toma con buen humor sus "errores y no le importan las críticas ni burlas.

¡Gracias, Mayra por entretener a la audiencia!

En video:

