Todas las razones del porqué Call Of Duty es mejor que Fortnite en móvil

El mundo gamer y por lo tanto de los E-Sports son un nicho de discusiones, enfrentamientos y, sobretodo, habilidades. Muchos tiene su juego favorito y por de esta manera terminan minimizando el impacto o virtudes de otros. En esta ocasión nos referimos a dos grandes: Call of Duty y Fortnite.

Destacaremos cual es mejor para tu disfrute dentro de un móvil, más no en una consola. Fortnite y Call Duty son videojuegos que están disponibles en todas las plataformas..

Pero, si nos referimos a las construcciones, el papel de estrategia, juego en equipo y función de cada arma juegan un papel predominante en Call of Duty, mientras que Fortnite el objetivo, principalmente, es ganar altura y así tener una mejor ventaja en el enemigo.

Otro de los motivos por los que Call of Duty: Mobile es en líneas generales mejor juego es el realismo y las armas que aporta. La franquicia de Activision posee un mejor arsenal de armas que Fortnite, donde solamente hay algunas disponibles.

Call of Duty: Mobile es más realista, ya no sólo en cuanto a imágenes se refiere, sino también en los disparos y sonidos. Por otro lado, los disparos y tiroteos se sienten mejor en Call of Duty: Mobile en comparación con la obra de Epic Games y otros títulos shooter.

Además, también llama la atención es el diseño de los personajes. Por su lado, Fortnite ofrece un diseño de personajes de dibujos animados (y a veces recibe a personajes conocidos de sagas debido a diferentes acuerdos, como con Star Wars o Marvel), mientras que en Call of Duty: Mobile son más realistas.

Además, la versión para móviles también recupera de vuelta los mapas favoritos de los fans de la saga para su modo multijugador. Lo que queda claro es que se trata tan sólo de una opinión, y que cada juego tiene su público.

