Feid lanza el video del Remix 'Porfa' y cuenta detalles del tema

¡Llegó otro estreno! Feid, el cantautor nominado al Latin GRAMMY, lanzó este jueves el video musical de su tema más ambicioso hasta la fecha: una reinvención repleta de estrellas de su gran éxito mundial “PORFA”, junto a Justin Quiles.

"Los artistas del remix la rompieron, todos lo hicieron súper bien. Hay que escuchar el tema", dijo Feid sobre su canción, que hoy ya cuenta con el video, en una entrevista con Metro.

J. Balvin, Maluma y Nicky Jam y Sech, forman parte de este importante remix, hecho durante la cuarentena.

El tema, producido por el creador de éxitos de reggaetón Sky Rompiendo, se estrenó el viernes pasado y ya sobrepasa los 8 millones de reproducciones en YouTube, alcanzó la posición #5 de tendencias globales. “PORFA” remix alcanzó No. 1 en Apple Music de Colombia, Panamá y Perú, No. 2 en Bolivia, Costa, Guatemala, No. 3 en Argentina, Chile, Ecuador y El Salvador. También ocupa el puesto No. 5 en Honduras y Uruguay, No. 7 en Paraguay, México, España y es No. 8 en Venezuela.

"Nos tocó hacer muchas cosas para que la canción saliera y para que todo pasara, esa es una buena señal", dijo Feid sobre el proceso de este remix.

La producción audiovisual se filmó en Miami, y estuvo bajo la dirección de Gian Rivera junto a la casa productora WildHouse Pictures. Rivera, también director del videoclip de la versión original “PORFA” mantuvo la esencia del video original. El video muestra a los artistas en un ambiente oscuro, resaltando ambiente nostálgico que transmite la letra. Además, se usaron autos de carrera de los 90s.

"Todo es nuevo… la estructura, el ritmo, el sonido… mantiene la esencia del primer éxito, pero Sky [Rompiendo] y yo hemos creado algo muy diferente juntos", dice Feid sobre el remix. “Trabajé y conocí a Balvin durante años, Maluma y yo solidificamos un vínculo cuando trabajé en mi último álbum. De muchas maneras, estoy aprovechando este remix para hacer algo nuevo, se siente como si fuese mi primera canción".

Mira aquí el video

Alcance y más sobre su álbum

Por otra parte, Feid recibió su primer #1 en Top 200 de Spotify Colombia gracias a la versión original de “PORFA”. El tema alcanzó el #51 en la lista de canciones globales de Spotify y cuenta con más de 240 millones de reproducciones globales.

“PORFA” forma parte del más reciente álbum de Feid, “FERXXO VOL 1: M.O.R”.

"M.O.R es una palabra muy utilizado en Medellín. Además de decir parce podemos decir M.O.R. Aunque la gente odia esa palabra yo molesto mucho repitiéndola para que esta palabra que no es cool, se vuelva cool por mí. Y pues al significar "Mensajes On Repeat", me refiero a una serie de mensajes que son para que uno escuche dependiendo de lo que le gusta o sienta", explicó sobre su album el cantautor.

Para finalizar, Feid insistió en que sus fanáticos deben ver este video y escuchar su tema "Vayan y escuchen, eso es lo único que necesito".

Feid cuenta con casi 600 millones de visitas combinadas en YouTube y más de 1 millón de suscriptores en su canal, mientras que ha superado los 11 millones de oyentes mensuales en Spotify. Feid continúa demostrando su versatilidad y creatividad en la industria musical y sin duda, hará del remix un éxito global.