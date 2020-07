La Chilindrina reveló por qué se canceló 'El chavo del ocho'

María Antonieta De las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina, reveló por qué Roberto Gómez Bolaños decidió cancelar la grabación de los sketches de su emblemático personaje en la serie 'El chavo del ocho'.

Tras la emisión del último episodio, comenzaron a circular rumores sobre presuntos conflictos entre los personajes. Otra especulación fue el tema económico que supuestamente enemistó al elenco de la exitosa serie.

Ante dichos rumores, la actriz mexicana negó que ha persistido por años y dio a conocer su versión. En el programa del presentador argentino Guillermo Andino, De las Nieves dijo:

"Se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años (…) Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro, porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté, me dijo que nunca iba a volver a hacer 'El chavo', y me dolió mucho", dijo la actriz.

Por otro lado, La Chilidrina recomendó a las personas que debían permanecer aisladas y en sus casas para evitar más contagios de esta enfermedad.

También contó que lleva más de tres meses que no sale a la calle por el temor de contagiarse de coronavirus.

En una entrevista pasada, De las Nieves confesó que su hija es quien lleva la despensa. "Pues somos vecinas del mismo fraccionamiento. Así que cuidados no me faltan. Gracias a Dios me encuentro sana, pero ya he bajado 10 kilos", mencionó.

