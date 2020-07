Confirmada la 4ta edición del Torneo E-Sports Celerity

En julio inician las jornadas de eliminatorias Nacionales del Torneo E-Sports Celerity en su cuarta edición, donde se espera al igual que otros años la participación de más de 6 000 gamers. Entre las novedades de este año está la participación de la ESL internacional, que es la institución más grande a nivel mundial en la estructuración de eventos de E-Sports.

Para Puntonet y su producto Celerity, empresa organizadora del evento, cada año el Torneo E-Sports Celerity es un reto para superar, pensando en entregar la mejor experiencia gamer del país impulsando la profesionalización de los gamers ecuatorianos.

Los juegos que van a eliminatorias nacionales de equipos 5 VS 5 son: League Of Legends, Counter Strike y Dota 2.

“Pese a la coyuntura mundial que estamos atravesando, este año no dejaremos a los gamers sin su torneo , recibimos cientos de mails de jugadores de todo el país esperando participar ya que ser el ganador se ha vuelto aspiracional , hemos trabajado de tal manera que no sólo sumamos a una gran marca mundial como la ESL, sino que además tendremos grandes premios gracias a Puntonet y las empresas que le apuestan al desarrollo de este segmento como: Directv Sports, Cinemark, Logitech, Monster, Condado Shopping y Universidad Sek. Además, entregaremos la mejor experiencia On Line con el soporte de la fibra óptica de Celerity” afirma, Annelie Köck.

El Torneo E-Sports Celerity se ha posicionado como el número uno de Ecuador, cuenta con una gran organización y competencias impecables, se ha entregado premios que han superado los USD 60 000 mil, reúne a los mejores equipos de gamers del país y a personalidades nacionales e internacionales.

¡Llegó el momento de demostrar tus habilidades! 👉 https://bit.ly/31rK40L Posted by Metro Ecuador on Monday, June 29, 2020

Sobre la organización del Torneo

Celerity es el producto de Internet de fibra óptica de Puntonet y el único organizador del Torneo E-Sports Celerity. Este evento se ha convertido en un referente a nivel nacional y ha despertado el interés en equipos de gamers internacionales durante 4 años. Es el primer evento de E-Sports del País que se ha transmitido en televisión.

Sobre la ESL

La Electronic Sports League, mejor conocida como la ESL, es la organización más grande a nivel mundial la cual se dedica a organizar eventos competitivos de una gran variedad de juegos de computadora. Este año firmó un contrato con Celerity para brindar su soporte técnico para el desarrollo del evento en las competencias on-line.

