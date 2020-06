Transformers: Megan Fox reveló que fue 'obligada' a lavar el carro de Michael Bay

Hollywood sin duda es el 'Meca' de las producciones audiovisuales y cualesquier actor o actriz quiere llegar a ser una estrella ahí. Lastimosamente, no todo lo que brilla es oro, y recientemente grandes pilares de esta industria revelaron los acosos que sufrieron.

Entre los nombres que revelaron de qué fueron víctimas están: Meryl Streep, Susan Sarandon, Jennifer Lawrence y Megan Fox. Está última no tuvo reparo en revelar el nombre del director que se "aprovechó" de ella: Michael Bay.

El afamado director, conocido por la saga Transformers, no solo se aprovechó de una de las mujer más bella del mundo en una sola ocasión. Fue en 2007 cuando Fox señaló que ella fue obligada a bailar en bikini y tacones a sus 15 años para darle un papel de extra en “Dos policías rebeldes II”.

Años después reveló que también fue obligada a lavar el Ferrari de Bay durante su audición para Transformers.

A pesar de que Fox ha calificado de “pesadilla” trabajar con Bay por su comportamiento tiránico y misógino, al que llegó a comparar con Adolf Hitler, y ha denunciado que la hipersexualización de su famoso personaje terminó destruyendo su carrera, en esta ocasión salió en defensa del realizador.

Aunque, Megan aclaró que respecto a su experiencia de trabajo con Michael Bay y Steven Spielberg que nunca fue agredida ni atacada de una manera que se sintiera sexual.

“En ningún momento me desnudé ni nada similar en el casting de ‘Transformers'. Tampoco era menor de edad cuando hice esa prueba y no me obligaron a lavar el coche de nadie de una manera que no estuviera en el guión”, expresó en una publicación en Instagram.

No obstante, Fox aclaró que sí fue víctima del abuso de poder y del machismo que impera en la industria del cine en Hollywood. Aunque los nombres dijo que los lleva guardado bajo llave en los pedazos todos de su corazón. Agregó que las "anécdotas" con Bay son intransigentes con lo que ha vivido con otros productores de Hollywood.

