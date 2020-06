Evaluna y Camilo vuelven a generar discordia por una publicacion

Evaluna y Camilo no dejarán de ser tendencia por mucho tiempo. La pareja se ha convertido es una de las más famosas de la farándula, y sus seguidores no dejan de estar atentos a todo lo que hacen. Y como era de imaginarse, no solo se fijan en ls cosas buenas, sino también en las malas. Estas vez cayó la polémica por una publicación.

Los tortolitos están casados desde febrero de 2020. Es normal verlos compartir su tiempo de intimidad en las redes sociales. De hecho, ahí es donde más se puede ver su amor fluir. Por eso se han convertido en una de las parejas más admiradas y envidiadas.

Pero esta vez, Evaluna copartió un video en su cuenta de Instagram, donde Camilo le besa el pie y lo usa como instrumento musical, lo cual provocó opiniones divididas entre los fanáticos.

"Qué les pasa". "Pero ni aunque me paguen beso los pies de alguien". "Se pasa Camilo". "Lo que no me ocurrirá jamás". "Ya los amo demasiado pero de verdad están cayendo en la estupidez. Seamos honestos". "No me pasa". "poco asqueroso", y así continuaron las críticas por el video.

Las reproducciones ya casi llegan a los 3 millones en Instagram, y aunque muchos los criticaron otros celebraron su amor y lo bien que se llevan. Además de que quisieran tener esa clase de romance.

"Que siempre sigan juntos". "Lo traes bien enamorado". "Algunos van a decir que "ay que intenso este hombre". Otros: awww, amo el amor que se tiene". "Amo a esta pareja!", fueron algunos de los comentariosque contraatacaron las críticas.

