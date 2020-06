Billie Eilish dejó de seguir a todos en Instagram luego del escándalo sexual de Justin Bieber

Luego de que el cantante canadiense, Justin Bieber, se defienda públicamente con pruebas de las acusaciones de abuso sexual de una mujer en 2014. La artista Billie Eilish, dejó de seguir a todos sus contactos en Instagram y publicó un enigmático mensaje.

Una mujer de forma anónima denunció en Twitter que habría sido víctima de abuso sexual por parte del cantante. Pero Justin Bieber se defendió publicando facturas, e-mails indicando que estaba con Selena Gomez. Además se conoció que demandó a las jóvenes por 20 millones de dólares "por difamación, daños y perjuicios".

Ante estos actos, Billie Eilish, fiel seguidora del cantante, compartió un enigmático posteo refiriéndose a los "abusadores". "Si estoy siguiendo a tu abusador, mandame un mensaje directo así lo dejo de seguir. Yo te apoyo", colocó una foto en sus historias de Instagram.

Después dejó de seguir a todas las personas de su Instagram. Si bien más de una vez se declaró fan de Justin, según los usuarios de Twitter la acusación al cantante habría tenido influencia en su decisión.

Esta no es la única polémica que ha enfrentado Justin Bieber en 2020. en enero se filtró un video en el que Justin Bieber le cerró la puerta en la cara a Hailey Baldwin. Sin embargo, sobre ese tema él nunca quiso hacer declaraciones.

Rumors are rumors but sexual abuse is something I don’t take lightly. I wanted to speak out right away but out of respect to so many victims who deal with these issues daily I wanted to make sure I gathered the facts before I made any statement.

— Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020