Fortnite: películas de Christopher Nolan, ¿cuál estará disponible para Ecuador?

Grandes títulos del director de cine, guionista, productor y editor británico, Christopher Nolan, serán proyectados a través del videojuego Fortnite. A partir de este viernes 26 de junio los jugadores podrán disfrutar de películas como: El origen, Batman Inicia y The Prestige.

Epic distribuirá las cintas por país. Por ejemplo, México, Argentina y Ecuador disfrutarán Inception, mientras que Chile, Colombia y Brasil verán Batman Inicia. Países de Europa están exentos de las proyecciones, aunque se desconocen los motivos.

Las buenas noticias no paran para los amantes de este videojuego. Después del éxito del concierto de Travis Scott y deadmau5, Epic Games decidió dar el siguiente paso y optar por una experiencia distinta en su plataforma.

