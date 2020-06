La Chilindrina atraviesa difícil situación a causa del COVID-19

María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a La Chilindrina en el programa El Chavo del 8, como otras celebridades, se ha visto afectada por las consecuencias del coronavirus.

La famosa ha sufrido los embates del COVID-19 que ha afectado sus arcas personales. Nieves narró que atraviesa una crisis económica debido a la contingencia sanitaria actual.

Por el confinamiento, María Antonieta no puede salir a trabajar, situación que ha aceptado por el bien de su salud, al tratarse de una persona en edad considerada vulnerable a agravarse en caso de un contagio.

“Mi hija Veronica es quien me trae la despensa, pues somos vecinas del mismo fraccionamiento. Así que cuidados no me faltan. Gracias a Dios me encuentro sana, pero ya he bajado 10 kilos”, contó en una entrevista.