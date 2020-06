Muere Steve Bing, productor de "The Polar Express", al caer de un rascacielos

El productor de cine y filántropo Steve Bing, que financió títulos como "The Polar Express" (2004) o la cinta musical sobre los Rolling Stones "Shine a Light" (2008), murió el lunes al precipitarse desde un rascacielos en Los Ángeles (EE.UU.).

Las autoridades investigan el suceso como un aparente suicidio, que ha conmocionado este martes a figuras del entretenimiento y de la política como el expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001).

"Amaba mucho a Steve Bing. Tenía un gran corazón y estaba dispuesto a hacer todo lo posible por las personas y las causas en las que creía. Lo extrañaré a él y a su entusiasmo más de lo que puedo decir, y espero que finalmente haya encontrado la paz", escribió Clinton en un comunicado.

Bing, de 55 años, desarrolló una actividad de filantropía en varias organizaciones y campañas políticas, además de trabajar como productor en Hollywood, con créditos en "Get Carter" (2000), "Looking for Comedy in the Muslim World" (2005), "Youth in Revolt" (2009) y "Rock the Kasbah" (2015).

De acuerdo con el informe de la Policía de los Ángeles, la caída se produjo en torno a la 13.00 hora local en Century City, a unos 20 minutos de Hollywood, donde el productor comenzó su carrera tras heredar una fortuna familiar.

El primer trabajo de alto presupuesto que produjo fue la cinta del 2000 "Get Carter", con Sylvester Stallone.

Por aquel entonces, Bing creó su propia compañía, Shangri-La Entertainment, al tiempo que se convirtió en uno de los principales donantes del Partido Demócrata en California.

Su expareja, la modelo británica Elizabeth Hurley, también lamentó la muerte del empresario.

"Me entristece pensar que Steve ya no está con nosotros. Nuestro tiempo juntos fue muy feliz y, aunque hubo algunos momentos difíciles, lo que importa son los recuerdos de un hombre dulce y amable. Nos hicimos cercanos nuevamente el año pasado y hablamos por última vez durante el 18 cumpleaños de nuestro hijo. Esta es una noticia devastadora", escribió en redes sociales.

Su hijo, Damian Hurley, escribió: "Este es un momento muy extraño y confuso y estoy inmensamente agradecido de estar rodeado de mi fenomenal familia y amigos".

