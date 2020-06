PlayStation: con la llegada de la nueva consola, ¿qué pasará con la PS4?

Ya ha pasado una semana de la presentación del diseño de PlayStation 5 junto con algunos de sus juegos. Como era de esperarse, las expectativas se incrementaron, pero también que muchos otros se preocuparan al pensar que su PlayStation 4 podría quedar abandonada por Sony.

Pero hay buenas noticias para ellos, ya que un miembro de la compañía ha comentado que aún le queda mucha vida por delante a la PlayStation 4.

Matt MacLaurin, vicepresidente de diseño de experiencia de usuario en PlayStation, respondió a preguntas en LinkedIn donde indicó que los usuarios de PS4 pueden estar tranquilos. El ciclo de vida de la consola es aún largo y aseguró que seguirán invirtiendo fuerte en la consola.

Algunos usuarios le comentaron que tal vez deberían haber esperado a la PlayStation 5 en lugar de adquirir ahora la PlayStation 4, MacLaurin les dijo que estarán bien ya que aún tienen planes para la consola.

Solo basta ver que pronto recibirá dos exclusivas importantes en la forma de The Last of Us: Parte II y Ghost of Tsushima, y luego seguirá recibiendo títulos que se lanzarán de forma simultánea en PS4 y PS5.

Por cierto, MacLaurin también confirmó que la interfaz de PlayStation 5 será una renovación total. Esta tendrá nuevos conceptos que asegura se mostrarán muy pronto, y comentó que él considera que habrá una gran variedad de ediciones especiales de PS5 como el concepto de Spider-Man: Miles Morales que recientemente creó BossLogic.

PlayStation 5 se pondrá disponible en la temporada navideña de 2020, y tendrá un tamaño más grande que su predecesora para evitar que tenga problemas de sobrecalentamiento.

Para más noticias relacionadas, revisa lo siguiente