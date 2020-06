Así puedes cambiar el color del ícono de WhatsApp

WhatsApp vuelve a demostrar que tiene trucos que no los esperábamos. Ya se han conocido otras opciones para ocultar estados, esconder conexión y hasta para saber quién te espía. Pero esa vez, la información se basa en el diseño de la plataforma.

Ahora te mostraremos la forma para poder cambiar el color del ícono de la aplicación. Esto te permitirá destacar, encontrarla más rápido o simplemente darle vida a la pantalla.

Lo primero que debes sabes es que directamente en la app no se puede lograr el proceso. Necesitas descargar una extensión no oficial que se llama WhatsApp Plus, Y que permite otras opciones además de la que hablaremos.

La personalización permitirá que los colores cambien a rosa, azul, rojo, entre otros.

Lo que debes hacer para instalar esta plataforma es realizar es una copia de seguridad de los mensajes. Toda la información debe entrar en el proceso para que no se pierda nada.

Para ello anda a Ajustes > Chats > Copia de Seguridad. Luego te tocará desinstalar WhatsApp para continuar.

Continúa con WhatsApp Plus para instalarlo . Entra al link que te dejaremos a continuación y puedes seguir las indicaciones. AQUÍ

Cuando logres instalarlo, se podrá personalizar los chats y la aplicación en general por medio del menú nuevo que nos muestra esta versión no oficial de WhatsApp. Este menú aparece en la parte derecha de arriba y con la opción que se llama Plus Configuraciones.

Hay que presionar la opción para entrar a “Universal” y ahí deberemos elegir “Estilos (Apariencia)”. Luego en “Iconos” selecciona el color que más sea de tu agrado así se hará el cambio en la pantalla de escritorio de tu celular. ¡Ya podrás marcar la diferencia!

