Nickelodeon confirma que Bob Esponja es parte de la comunidad LGBTIQ+

El creador de la serie de Nickelodeon, Stephen Hillenburg, dijo hace 15 años que Bob Esponja es un persona asexual. Sin embargo, la cadena de televisión confirmó otra identidad del habitante principal de "Fondo de Bikini".

Dentro de una publicación en Twitter del pasado sábado 13 de junio del 2020, Nickelodeon redactó un mensaje en honor a las personas LGBTIQ+, en el que mencionó a tres de sus personajes que pertenecen a la comunidad:

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020