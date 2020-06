Exnovio de Daniella Álvarez reveló lo primero que le dijo la modelo al salir de cirugía

Lenard Vanderaa es un actor español y exnovio de Daniella Álvarez, quien fue operada por un tumor estomacal que terminó con la amputación de la pierna por encima de la rodilla.

Fueron 5 cirugías. La primera, inevitablemente, afectó su vena aorta y la circulación de unas de sus piernas.

En este complicado proceso, la modelo ha estado acompañada por su pilar fundamental, su familia y una persona que quiere mucho, Lenard Vanderaa.

A muchos llamó la atención, pero la pareja tiene una buena y sana relación. Demostrando que quien te quiere está en las buenas y en las malas. Lenard ha demostrado su cariño hacia Daniella en estos duros momentos.

“Lo primero que Dani me ha dicho al salir de su cirugía es 'yo no me pregunto por qué me ha tocado a mí y por qué no me iba a tocar a mí y si a otra persona. Yo lo que sé es que me voy a recuperar y voy a volver a bailar champeta', compartió Lenard en sus historias de Instagram.