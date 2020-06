Mujer se usó henna en su rostro para un reto de TikTok y todo salió mal

Para hacer los famosos Tik Toks a veces hay que mover recursos y es toda una producción detrás. Unos quieren más likes, otros solo divertirse pero en la plataforma hay videos para todos los gustos y la creatividad de los creadores, a veces, es de otro nivel. Aunque en este caso las cosas se salieron de control.

La mexicana Kimberly Pinto se viralizó por un video que no tuvo el final que ella esperaba. Era un "reto" que parecía fácil. Consistía en maquillarse las cejas con henna, un pigmento natural que se utiliza en países como India para tatuajes temporales en las manos o pies. Este producto empieza a desaparecer semanas después de dejarlo actuar en tu piel. No es permanente, pero tampoco de eliminación inmediata.

En el video se la ve con la cara lavada. Se depiló las cejas, colocó dos trozos de cinta adhesiva y tinturó sus cejas con henna. Sin ser suficiente, se le ocurrió hacer "pequitas" en todo sus rostro.

Llegó el momento de lavarse la cara y mejor te dejamos el video para que lo veas…

El pigmento no salió, ni el color se hizo más suave. Reapareció días después y el color seguía con la misma intensidad.

“Me lavé la cara millones de veces. Todo sigue exactamente igual. Yo pensé que se iba a ver un color más tenue. ¡Pero no es así! No sigan los tutoriales de Internet, ya parezco un plátano macho, ya me dijeron. Mi mamá me dijo que estoy repen**ja", dijo.

Luego publicó otro video agradeciendo los comentarios, no todos. Gente le había dicho que se quite con gasolina o acetona a los que ella respondió "¿todo bien en casa?

Lee más