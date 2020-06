Los premios Oscar tendrán diez nominadas a mejor película en 2022

La Academia de Hollywood anunció este viernes que la 94 edición de los premios Oscar, que se celebrará en 2022 para distinguir lo mejor del cine de 2021, contará con diez cintas nominadas al premio a la mejor película.

La Academia cerró así el baile respecto al número de candidatas al máximo galardón de los Oscar que se dio en los últimos años.

La ceremonia de 2009 (sobre las cintas de 2008) fue la última de la época contemporánea de estos galardones en la que solo hubo cinco nominadas al Oscar a la mejor película, mientras que en la pasada década el número de aspirantes osciló entre las ocho y las diez en cada gala.

En la 92 edición de los Oscar, que se celebró el pasado 9 de febrero, "Parasite" se impuso en la categoría reina a otras ocho nominadas: "1917", "Once Upon a Time… in Hollywood", "The Irishman", "Ford v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women" y "Marriage Story".

Por otro lado, la Academia también desveló hoy la "Academy Aperture 2025", la nueva fase de su iniciativa para aumentar la igualdad, diversidad e inclusión en la comunidad cinematográfica y que continuará la labor de "A2020".

AP

"Aunque la Academia ha dado grandes pasos, sabemos que hay mucho más trabajo por hacer (…). La necesidad de abordar este asunto es urgente. Para ello, cambiaremos y seguiremos examinando nuestras reglas y procedimientos para asegurar que todas las voces sean escuchadas y celebradas", dijo hoy en un comunicado la consejera delegada de la Academia, Dawn Hudson.

En este sentido, la Academia creará, junto al Sindicato de Productores (PGA), un grupo de trabajo para desarrollar e implementar nuevos estándares de representación e inclusión de cara a los Oscar.

Las conclusiones de este grupo se presentarán antes del 31 de julio de 2020, pero no afectarán a la 93 edición, que se celebrará en 2021.

En los últimos años, varias polémicas rodearon a los Oscar por el escaso número de mujeres nominadas y también por la reducida presencia de candidatos afroamericanos.

A finales de abril, la Academia efectuó una serie de cambios en las reglas de los Oscar para adaptarlos al extraordinario contexto del coronavirus que mantiene cerrados la gran mayoría de cines del planeta.

EFE

Así, se aprobó una excepción para permitir que películas que no se hayan proyectado en los cines puedan ser candidatas a estos galardones.

"Hasta nuevo aviso, y solo para la 93 edición, las películas que tenían planificado un estreno en cines, pero que antes estén disponibles en un servicio de emisión digital -streaming-, podrán ser elegibles para las categorías de mejor película, los apartados generales y de especialidad", detallaron.

Se trata de la primera vez que los organizadores de los Oscar acceden a esta medida, que dejaría de aplicarse una vez que las autoridades federales, estatales y locales permitan la reapertura de cines.

Hasta ahora, la normativa exigía que las cintas aspirantes a los Oscar se proyectasen en cines del condado de Los Ángeles y durante al menos siete días consecutivos, algo que, por ejemplo, Netflix tuvo que hacer para que "Roma" (2018) o "Marriage Story" (2019) entrasen en concurso.

Con información de EFE

