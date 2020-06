Studi Ghibli presentará su primera película CG en diciembre

Una empresa gigante en lo que animación corresponde tendrá una gran sorpresa para sus seguidores. Studio Ghibli no ha descartado que su reciente producción está a punto de llegar y en un formato poco convencional.

La cinta titulada ‘Aya to Majo' (Aya y la bruja) será realizada por completo en animación por computadora. El proyecto se trata de una adaptación de la novela "Earwing and the Witch" por la autora Diana Wynne Jones.

A pesar de ser un nuevo formato para el estudio, Hayao Miyazaki continúa estando involucrado con la producción como un supervisor, mientras que su hijo Goro Miyazaki toma la silla del director tal y como lo hizo con La Colina de las Amapolas.

Lamentablemente, no existe aún una fecha de estreno fija. Lo único que se conoce es que será transmitida a finales de 2020 por el canal NHK de televisión japonesa.

El nombre Ghibli fue elegido por Hayao Miyazaki y deriva de la palabra italiana “Ghibli”, basada en el nombre del viento cálido del desierto que sopla en Libia. También hace referencia a un avión italiano, el Caproni Ca.309 Ghibli.

Entre las películas más reconocidas del estudio están: El castillo en el cielo, La tumba de las luciérnagas, Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro.

Revisa a continuación más noticias de entretenimiento