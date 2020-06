Los estrenos de Netflix para este fin de semana

Elige los estreno de Netflix para pasar este fin de semana. Varias son las opciones para junio que te encantarán.

Así que si quieres saber cuáles son las programaciones de la lista de Netflix, aquí te las dejamos.

Películas

Rescatando al soldado Ryan

Jason y los argonautas

Río Grande

The Truman Show

Escritores de libertad

El dragón invencible

Puertas al infierno

La buena esposa

El castillo de cristal

El cadáver de la novia

El rey Arturo: La leyenda de la espada

Películas originales de Netflix

Vera: Rescate arcoíris – Original de Netflix: Vera y Bartleby se arriesgan a ir al otro lado del Arcoíris Sin Fin para traer de vuelta a Dily‑Daly, una valiente exploradora que es ¡la mejor amiga del rey Arcoíris!

BAKI: La saga del gran torneo de Raitai – Original de Netflix: Mientras el campeón de artes marciales Baki Hanma se entrena para superar la leyenda del padre, cinco condenados a muerte descienden sobre Tokio para desafiarlo.

Los últimos días del crimen – Original de Netflix: Un atracador se suma a un plan para dar un último golpe histórico antes de que el Gobierno active una señal que alterará las mentes y eliminará toda conducta criminal.

La extraña fuente de la fortuna – Original de Netflix: Una empleada bancaria abrumada por las deudas de su marido desempleado y sus sueños rotos encuentra una fuente secreta de dinero en su propia casa.

Series

Reckoning (Miniserie)

Amor revolucionario (Temporada 1)

Mis queridos amigos (Temporada 1)

Jefe introvertido (Temporada 1)

Keeping up with the Kardashians (Temporadas 1 y 2)

The Titan Games (Temporada 1)

Top Chef (Temporadas 1 y 2)

The Real Housewives of Beverly Hills (Temporada 1)

The Real Housewives of New York City (Temporada 1)

Real Housewives of Atlanta (Temporada 1)

Casadas con la medicina: Atlanta (Temporada 1)

La cantina de medianoche (Temporadas 1, 2 y 3)

Modern Family (Temporadas 7, 8, 9 y 10)

Originales de Netflix

Fuller House (Episodios finales) – Original de Netflix

Genios del abecé (Docuserie) – Original de Netflix

¿Me escuchas? (Temporada 1) – Original de Netflix

13 Reasons Why (Temporada 4 y final) – Original de Netflix

Queer Eye (Temporada 5) – Original de Netflix

Perdida (Temporada 1) – Original de Netflix

