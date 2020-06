Kanye West donó 2 millones de dólares para la educación de la hija de George Floyd

El rapero estadounidense Kanye West donó dos millones de dólares para la educación de la hija de George Floyd. También lo hizo para los familiares de Ahmaud Arbery y Breonna Taylor. Así lo confirmó la CNN.

Ahmaud Arbery fue asesinado a balazos por un padre y si hijo mientras hacía ejercicio. Breonna Taylor, también fue asesinada por policías pero en su hogar a diferencia de George Floyd.

El rapero también estableció un fondo para cubrir la matrícula universitaria de Gianna, la hija de 6 años de Floyd. Además, hizo otra donación para cubrir todos los gastos legales de las familias de Taylor y Arbery, según TMZ

El pasado jueves, Kanye West se unió a los manifestantes en Chicago. El video fue compartido por Complex y ha acumulado más de 13 000 me gusta.

Kanye West joins the #BlackLivesMatter protest in Chicago

He also reportedly donated $2M to the families of Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, and George Floyd and set up a college fund for Floyd's daughter Gianna 🙏🏾 #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/zH1uhXbJDF

— Complex Music (@ComplexMusic) June 5, 2020