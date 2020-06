La imagen que hace colapsar a tu celular si la guardas como fondo

Nuestro celular se ha convertido en una herramienta imprescindible para el día a día. Además de mantenerlo correctamente cuidado, los fondos de pantalla termina siendo ese factor importante para darle una mejor imagen a nuestro móvil.

En redes sociales ha circulado una imagen suficientemente estética como para lucirla en nuestro smartphone. Pero, esta fotografía terminaría jugándonos una mala pasada ya que puede convertir a nuestro teléfono celular en un ‘ladrillo’.

Algunos de los usuarios de la empresa Samsung denunciaron este peculiar hecho a través de Reddit. Al instalar la imagen, el teléfono se quedaba congelado.

Después de generarse una polémica mayor, algunos explicaron las razones de el porqué ocurre esto. El formato de color sería la principal razón.

Tal como se señala en un hilo de Twitter, el gran problema sería el perfil de color utilizado en la imagen. Este potencia la gama y espectro de tonalidades: dispara un bug que a cualquier versión previa a Android 11 lo hace imposible de procesar todo en la pantalla.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020