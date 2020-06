Black Mirror dice que la sexta temporada ya se estrenó ¿Qué quiere decir su anuncio?

La publicidad de la sexta temporada de Black Mirror está en todas las calles de Estados Unidos y ha dejado en shock a todos los ciudadanos que la palabra de la serie se volvió tendencia en las redes sociales. ¿Qué significa este anuncio?

Ya pasó más de un año del estreno de la última temporada de "Black Mirror", la exitosa serie de Netflix que aborda de manera crítica la relación del hombre con la tecnología.

Su creador, Charlie Brooker, en una reciente entrevista dijo que "por el momento no sé qué interés habría para historias sobre sociedades desmoronándose, así que no estoy trabajando en nada de eso", aseguró dando a entender que no habría temporada seis.

Sin embargo, tras este contexto de pandemia mundial, cuarentena, crisis mundial, desempleo, protestas en Estados Unidos y el mundo, la serie mandó una campaña publicitaria que ha dejado atónitos a sus seguidores.

En las paradas de buses está colocado un cartel con un espejo. En la parte superior dice: "Black Mirror. Sexta temporada. Vive ahora, en todas partes".

Para el creador de Black Mirror quedó claro que durante este 2020 será muy difíciles crear episodios más impactantes que la propia realidad que vivimos. Además, confirma que la sexta temporada ya empezó hace mucho tiempo a nivel mundial, sin que nadie lo sepa: se llama realidad.

