Erika Vélez 'desata la guerra' entre hinchas por una foto

Que los ojos son el espejo del alma, que ellos hablan por si solos, pues la verdad mis ojos siempre me delatan, por más que quiera hacer creer que estoy bien cuando no lo estoy, o que tengo miedo cuando quiero demostrar ser fuerte. En todo caso al salir de esta cuarentena viviremos otra realidad donde los protagonistas serán ellos. @prisrendonmakeup me nominó a realizar un maquillaje que realce mis ojos y este es uno de mis favoritos porque estos tonos ponen mis pepas 👁 👁 mas aceituna. Nomino a @tloor @andreagilerbs @makeupvaleriaolvera