Califican de 'machista' a Bad Bunny por letra que involucra a Lady Gaga

El trapero puertorriqueño, Anuel AA lanzó su nuevo álbum, "Emmanuel" donde tiene colaboraciones con nada más que Enrique Iglesias, Karol G, Lil Wayne y Bad Bunny. Pero lo fans no han perdonado una parte de la canción «Hasta Que Yo Diga», donde han criticado por ser "machista". La letra involucra a Lady Gaga.

Los fans han puesto el grito en el cielo por este extracto: "Ella es mi Lady Gaga y yo su Bradley Cooper, ella se lo traga y luego me lo escupe". El 'Conejo Malo' había dado a a conocer al mundo que defendía el feminismo por sobre todas las cosas.

Las redes sociales han señalado la "hipocresía" de Bad Bunny, pues alegan que intentó ocultar su 'machismo' en canciones como "o perreo sola», un videoclip en el que interpretaba a una mujer y donde aparecían varias frases feministas, como el lema "Ni una menos" y "Las mujeres mandan".

#BadBunnyIsOverParty no sé porque les sorprende, casi todas sus canciones denigran a la mujer. Pero se las siguen perreando, en fin, la hipocresía pic.twitter.com/GNvEreuK1p

— Of Courseurse I Still Love You (@alfredo_ssc) May 29, 2020