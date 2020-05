La película ecuatoriana 'La Mala Noche' gana en festival de España

View this post on Instagram

Hoy estrena @lamalanochefilm en @voxfeminae, el festival de cine feminista de Croacia y con esta alegría anuncio que además de haber sido comprada por las salas de cine en Taiwán, uno de los mejores festivales de cine en Asia la acaba de seleccionar. Aún no puedo decir cuál. Alegría, alegría, alegría de viernes pandémico.