La Casa de Papel: ni imaginabas por qué mataron a Berlín antes de tiempo

Uno de los personajes más carismáticos y amados en La Casa de Papel, sin duda, es Berlín (Pedro Alonso). Y a todos nos dolió cuando al final de la segunda temporada lo eliminaron acribillado para salvar al resto. Fue cuando todos nos preguntamos ¿Por qué lo sacaron de la serie antes de tiempo? El creador de la producción, Álex Pina, respondió la insólita razón.

Recordemos que Berlín vistió la piel del líder de la banda y desde entonces fue tan amado como odiado por la audiencia. El personaje atrapó la atención del público por su cinismo, egocentrismo y particular forma de explicar los acontecimientos. Por ello es que sorprendió a muchos cuando lo "sacrificaron". Pero por fin y dos temporadas después se pudo conocer las razones.

Según el director de La Casa de Papel, "hubo presiones externas" que le exigieron alterar el guión original. "Este personaje no encaja en nuestros tiempos. 'Deberías sacarlo de la serie’, me dijo una persona importante, le dije que no tenía intención de hacerlo. Es un misógino, un narcisista y un psicópata de muchas formas distintas", reveló Pina.

Fue entonces que tomaron la decisión de sacar a Berlín de la serie. Aunque su presencia siguió, pues no se podía realizar el siguiente atraco sin un trasfondo. Pero ahora la historia giró en torno al plan maestro que se le ocurrió a Andrés Fonollosa, así que no podía dejar de aparecer en los capítulos que seguían.

No olvidemos que Berlín tenía una enfermedad terminal, por lo que sabía que le quedaba poco tiempo de vida y por eso dio su vida por la banda. Aunque igual se le ve en las siguientes temporadas, no significa que volvió en vida. Más bien desde la tercera temporada nos muestran flashbacks. Y que son realmente clave para la continuación de la historia.

