Bad Bunny la sigue rompiendo en Latinoamérica y España

Bad Bunny sigue siendo todo un fenómeno en Latinoamérica y en España. No una, ni dos, sino por varias semanas ya, el artista logra el liderato. Se ha mantenido en el Top de las listas de streaming de álbumes en estas regiones.

Uno de los más éxitos es el álbum 'YHLQMDLG', el mismo que ahora desciende al tercer puesto. ‘X SIEMPRE’ baja al puesto 12, tras haber estado recientemente en el 9. Y ahora, el álbum sorpresa ‘Las que no iban a salir’ marca la diferencia. Está posicionado por segunda semana en el primer lugar de la lista.

En la misma lista, los otros tres artistas que forman parte del top 5 son J Balvin, Ñengo Flow y Baret.

Aquí el top 10 de lista de streaming de álbumes

1. (E) Bad Bunny – LAS QUE NO IBAN A SALIR

2. (3) J Balvin – Colores

3. (2) Bad Bunny – YHLQMDLG

4. (E) Ñengo Flow – The goat

5. (4) Beret – Prisma

6. (5) Myke Towers – Easy money baby

7. (6) Dua Lipa – Future Nostalgia

8. (7) Nil Moliner – Bailando en la batalla

9. (8) Camilo – Por primera vez

10. (E) Sech – 1 of 1

En la lista de canciones Streaming, el tema que sobresale de ‘Las que no iban a salir’, es el de Pa’ romperla, junto a Don Omar.

Bad Bunny Getty

Aquí la lista del top 10

1. (E) Bad Bunny / Don Omar – Pa’ romperla

2. (2) C. Tangana – Nunca estoy

3. (7) Justin Quiles / Daddy Yankee / El Alfa – PAM

4. (5) Camilo – Favorito

5. (3) Bad Bunny. / Zion & Lennox – Más de una cita

6. (8) Chema Rivas – Mil tequilas

7. (16) Casper Magico / Anuel AA – Sola & vacía

8. (24) Nio Garcia / Anuel AA / Myke Towers – La jeepeta (Remix)

9. (4) Bad Bunny / Nicki Jam – Bad con Nicky

10. (10) Feid / Justin Quiles – Porfa

Sobre Bad Bunny

Hace poco, el 'conejo malo' se convirtió en el primer representante latino del género urbano en estar en la portada de Rolling Stone. Jason Fine, editor de la revista, señaló que durante mucho tiempo contemplaron la idea que el famoso aparezca en su portada.

La decisión fue tomada después de presentar su producción discográfica, YHLQMDLG. “Él llegó a nuestras oficinas a presentarnos el nuevo disco y nos voló la cabeza. Ese día dijimos que sería la portada”, señaló Fine.

