Sebastián Yatra y Tini Stoessel: ésto reveló el colombiano tras ruptura

Tras la ruptura de Sebastián Yatra y Tini Stoessel se han difundido diversas especulaciones que salpican a la actriz de Élite, Danna Paola. Muchos la han señalado por ser la "discordia" en la relación. Aún cuando ella ha dejado todo "más claro que el agua".

Pero, ahora fue el artista colombiano quien hizo una revelación tras la polémica. Confesó lo que aprendió de la relación que mantuvo con la argentina durante casi más de un año.

Tini, de su lado, no ha emitido ningún pronunciamiento hasta el momento ni ha lanzado señales e indirectas en redes. En una entrevista para la versión española de Elle, Sebas se refirió con cariño a lo que significó la jovencita en su vida ¿Habrá reconciliación?

"Siempre se lo he dicho a ella y siempre lo diré. Gracias a ella he aprendido a cuidarme un poco más. Y eso lo es todo. Tomaba tantas decisiones por el artista que a veces olvidaba al ser humano que también soy", dijo en la edición de junio de la revista.

Aún cuando Yatra no parece guardarle rencor, algo pasa con el corazón de Tini. Pues ella lo bloqueó de sus redes sociales.

Todo apunta también a que la cuarentena fue la "guinda del pastel" para el desenlace de una historia que tenía a muchos babeados en redes. Pues los rumores de crisis entre ambos venían circulando desde hacía semanas.

El cierre de las fronteras internacionales los había dejado aislados a él, en su Colombia natal, y a ella en la Argentina. Y, obviamente, la situación se hacía difícil para los dos.

Por su lado, la mexicana aclaró que no tiene una relación amorosa con Yatra, si no más bien laboral. "Hicimos un FaceTime y nos juntamos a componer, eso es todo. Aparte es un gran ser humano y súper talentoso". así dijo en un video.

Tal parece que ella misma se contradijo en otro video. Mientras cantaba su tema "Mala Fama", dio a entender que algo más había pasado. "Que si me fui con Maluma, no. Que si con Yatra, con Yatra si me fui", mencionó.

No quiero decir nada pero… pic.twitter.com/zE7Nc2M3GG — Sophia (@sophiaayelen) April 22, 2020

En otro pronunciamiento quiso deslindarse al mejor estilo de Élite con una escena de la serie. "¿Me hablas a mí? ¡Qué dilema! Yo en este conflicto soy como Suiza: un país bello, rico y que no me meto en las guerras de nadie", dice su personaje.

