Star Wars derrotó a Avengers Endgame, ¿en qué lo hizo?

Una encuesta realizada por el portal Rotten Tomatoes, en la cual se buscaba descubrir cuál es la mejor película del verano, Avengers Endgame fue derrotado por Star Wars: La Venganza de los Sith.

Rotten Tomatoes ha realizado un conjunto de encuestas en sus redes sociales para conocer lo que opina los fanáticos del entretenimiento sobre series, películas y demás.

En la encuesta realizada, el capitulo III de Estar Wars arrasó con la encuesta. La cinta de George Lucas tuvo 500 mil votos, logrando un 81% contra el 19% obtenido por la películas más taquillera de historia.

Por cierto, el torneo para determinar las mejores películas del verano de Rotten Tomatoes sigue adelante y La Venganza de los Sith fue eliminada por The Dark Knight Rises en la siguiente ronda.

La tercera entrega del “Caballero de la Noche” está en semifinales, y es que el film de Nolan y que tiene como protagonista a Christian Bale era una de las mejores obras de cintas de superhéroes hasta la llegada de la franquicia de Marvel Studios.

Actualmente están las semifinales donde Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark se enfrenta contra Star Wars: El Regreso del Jedi, y The Dark Knight Rises está contra Star Wars: El Imperio Contraataca.

Según las votaciones, se enfrentarían en la final dos de las cintas más importantes de la cultura pop y del universo de Star Wars. Señalar que en una lista publicada por Hollywood Reporter, estos dos films forman parte de las 50 mejores películas de la historia.

