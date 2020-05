El hombre que acabó con el matrimonio de Megan Fox ¿quién es?

La hermosa actriz Megan Fox se encuentra en el ojo del huracán después de anunciar su el fin de su matrimonio por 16 años con el actor Brian Austin Green. Esto, porque 24 días después de la noticia, Megan apareció en el video del que se supone que fue el causante del divorcio.

El hombre que pudo hacer acabado con el matrimonio de Fox es el rapero Gun Kelly Machine, de 30 años, su nombre es Colson Baker. Se conocieron durante la filmación de la película Midnight in the Switchgrass. Según una fuente, al medio Us weekly, “comenzaron a pasar mucho tiempo juntos debido al trabajo y la filmación. Comenzaron como amigos y su relación comenzó a crecer. Se volvió más romántica”.

El video lanzado el 20 de mayo con nombre de "Bloody Valentine" tiene una duración de tres minutos y medio. Se logran apreciar escenas donde Fox y Machine se dan besos, mientras el se encuentra atado y con cinta en la boca. Por lo que es innegable la química entre ambos artistas.

El rapero también tiene en su historial amoroso otras conquistas del mundo artístico. Ellas son: la cantante Chantel Jeffries, Amber Rose (cantante y modelo), Noah Cyrus (hermana de Miley Cyrus) y Halsey (cantante).

Exesposo de Megan habló del rapero

Además Austin habló de la posible relación de Fox y el rapero: "Conoció a este chico, Colson, en el set de rodaje. Nunca lo he conocido. Megan y yo hemos hablado sobre él. A estas alturas, son solo amigos", añade Austin refiriendose en el podcast sobre Machine Gun, cuyo nombre real es Colson Baker.” "Confío en su juicio. Siempre ha tenido muy buen juicio. No quiero que la gente piense que ella o él son villanos o que yo fui la víctima de ninguna forma", Concluyó.

