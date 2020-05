Paren todo que llegaron los estrenos de Netflix para junio

Para los amantes de Netflix vendrá una programación recargada. Alisten su canguil y su bebida para junio, ya que la plataforma vendrá con una tremenda lista de estrenos esperados.

Una de las series más esperadas y que ya marcan tendencia mundial por su tráiler, es 13 Reasons Why: Temporada 4. Su estreno será el 5 de junio en una trama donde se deberán resolver los misterios. La graduación se acerca, y Clay y sus amigos luchan por mantener la delantera frente a los secretos que ponen en peligro su futuro.

Otra de las producciones esperadas es la película '5 Sangres'. Su estreno es el 12 de junio. Trata de cuatro veteranos afroamericanos que regresan a Vietnam. Ocurre décadas después de la guerra en busca de los restos de su líder y un tesoro oculto.

No se diga más, aquí te dejamos la lista de series y películas con sus fechas de estreno.

Series

Queer Eye: Temporada 5 (5/6/2020)

Los Fab 5 viajan a la histórica Filadelfia para transformar a un nuevo grupo de héroes cotidianos, desde un DJ muy trabajador hasta una estilista canina en aprietos.

F is for Family: Temporada 4 (12/6/2020)

Frank lidia con una visita no deseada de su padre, Sue descubre las maravillas del método Lamaze. Y Bill se hace un nombre en la pista de hockey.

Coisa Mais Linda: Temporada 2 (19/6/2020)

Malu y las chicas intentan superar una reciente tragedia, no por eso dejan de aceptar nuevos desafíos laborales.

The Politician: Temporada 2 (19/6/2020)

Traiciones, un triángulo amoroso y un candidato centrado en un solo tema se entrelazan en una campaña electoral. Esta es para senador que Payton busca ganar a toda costa.

Bosque adentro (12/6/2020)

Un abogado de Varsovia encuentra un cuerpo que podría resolver la desaparición de su hermana. Adaptación de la novela de Harlan Coben.

The Sinner: Jamie (19/6/2020)

El detective Harry Ambrose investiga un espeluznante choque. Este lo conduce a uno de los casos más complejos y peligrosos de su carrera.

Marcella: Temporada 3 (14/6/2020)

Tras varios meses, Marcella vive en Belfast con otra identidad para ser agente encubierta.

¿Me escuchas? (4/6/2020)

Tres amigas de un barrio de bajos recursos encuentran humor y esperanza en sus vidas. Se enfrentan a relaciones tóxicas y familias disfuncionales.

De cita en cita: Temporada 2 (12/6/2020)

Seis nuevos solteros buscan el amor —o algo parecido— en una serie de primeros encuentros. ¿A quién elegirán para su segunda cita?

Manjares divinos (24/6/2020)

Con ingredientes de un bosque mágico comestible, chefs principiantes deben preparar creaciones originales. Deben ser también deliciosas para impresionar a tres jueces de lujo.

La orden secreta: Temporada 2 (18/6/2020)

En la Universidad Belgrave, la hostilidad entre hombres lobos y magos llega a su límite. Hasta que un mal mayor amenaza con destruirlos a todos.

Amar y vivir (26/6/2020)

Tras su regreso a casa del ejército, Joaquín es víctima de una tragedia que lo envía a Bogotá, donde conoce a la joven cantante Irene.

Fuller House: Episodios finales (2/6/2020)

Jimmy y Steph llegan con el bebé y pronto se zambullen en el mundo de la paternidad. A no desesperar: ¡en esta casa sobran las manos para ayudar!

Reality Z (10/6/2020)

Durante el Apocalipsis zombi, los participantes de un reality brasileño se atrincheran en un estudio de TV para salvarse el pellejo.

Reality Z-Netflix

Perdida (5/6/2020)

Una emocionante serie de suspenso que explora la desaparición de una niña.

Películas de Netflix en junio

Los últimos días del crimen (5/6/2020)

Un ladrón de bancos se une a una conspiración para cometer un último atraco histórico.

La Red Avispa (19/6/2020)

En los noventa, espías cubanos se infiltran en grupos del exilio para evitar el terrorismo contra la isla, a un costo personal altísimo. Basada en una historia real.

Tren a mi destino (19/6/2020)

Dos extraños se cruzan en un tren dirigido a Esmirna. Entablan una relación basada en sus pasados románticos, turbulentos e inesperadamente entrelazados.

Adú (30/6/2020)

Tres historias transcurren en Melilla, en la frontera entre España y Marruecos. Los inmigrantes arriesgan sus vidas para cruzar el estrecho de Gibraltar.

Bala perdida (19/6/2020)

Policía recluta a un mecánico con condena penal que debe preparar sus autos para persecuciones de alto riesgo. El peligro lo sigue a toda velocidad.

Nadie sabe que estoy aquí (24/6/2020)

La vida de Memo Garrido, un solitario ex niño cantante, da un vuelco con la llegada de Marta. Que lo obliga a enfrentar su pasado y le da una oportunidad de redención.

Siente el ritmo (19/6/2020)

Tras fracasar en Broadway, April regresa a casa. Comienza a entrenar a un grupo inadaptado de jóvenes bailarinas para una competencia.

8 (19/6/2020)

Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga (26/6/2020)

