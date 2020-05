¿Cuándo saldría a la venta GTA VI?

Al parecer, los fanáticos de Grand Theft Auto tendrán que esperar unos años más para disfrutar de la sexta entrega de esta franquicia de videojuegos. Ya han pasado siete años del lanzamiento de GTA V.

La empresa matriz de Rockstar Games, Take Two Interactive Software, señaló que este nuevo videojuego podría llegar en algún momento durante el año fiscal 2022. Según un informe publicado por la empresa, se lanzarán videojuegos que forman parte de un desarrollo más fuerte, pero de igual manera no estarán disponibles este año.

Asimismo, la compañía destacó que el año 2021 será un "año ligero de novedades", pero dispone de "una serie de títulos que comenzará a lanzarse en el año fiscal 2022"

Antes que ocurra la pandemia del coronavirus, el lanzamiento del juego estaba planeado entre octubre de 2021 y febrero de 2022. Aún no está claro que retraso llevaría en la industria de los videojuegos el aplazamiento de esta fecha.

A través de Twitter se ha informado que el desarrollo del juego ya se encuentra con un 60 a 70% de avance. Algunos han estipulado que no quieren informar más sobre el tema, ya que otras franquicias se han visto afectadas al revelar su trama e incluso final de sus sagas antes de su lanzamiento al mercado.

De igual manera, existen usuarios pesimistas que estiman que faltarían cinco ñaños para disfrutar de este juego , y muy posiblemente este adaptado para una nueva consola. "No es lo que los fanáticos quieren escuchar, pero ese juego está a años de distancia", aseguró en redes sociales un especialistas de esta área.

La última entrega de GTA se convirtió en uno de los videojuegos más exitosos de la historia. Generó USD 6 000 millones en ventas, más que cualquier película de Star Wars o Marvel.

Con estos números, los cuales no se han actualizado para este 2020, GTA sería la franquicia más rentable jamás creada.

El hit que lanzó Rockstar Games en 2013 ha vendido casi 90 millones de copias (en dos generaciones de consolas), siendo la versión más vendida del juego la de PlayStation 3.

