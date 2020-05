Se revela la razón por la que Sebastian Yatra y Tini terminaron

View this post on Instagram

Cada uno de estos recuerdos lo guardo como un tesoro que me va a acompañar para siempre 🤍 me siento afortunado de conocer tu corazón y que te hayas tomado el tiempo de hacer el mío mucho más grande.. quisiera más que cualquier cosa estar ahí contigo en tu día, pero al final sabes que allí estoy.. y tú estás aquí conmigo.. de las mil maneras que solo tú sabes hacerlo!! Feliz cumpleaños mi gran amor!!! :)… se me caen las lágrimas de felicidad y nostalgia escribiéndote este mensaje.. de agradecimiento porque Dios puso un angelito en mi camino 👼🏻 y llenas de color este milagro llamado vida 🌈✨❤️ Te amo como sólo Dios sabe… gracias por hacerme sonreír y quererme como nunca pensé que alguien pudiese hacerlo ❤️ ya son 23!!!!!!!! 🥳🥳🥳🥳❤️❤️❤️✨✨✨🙏🏻🙏🏻🙏🏻 @tinistoessel 👧🏻💘