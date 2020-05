Epic Games se cae tras ofrecer GTA 5 gratis, pero así podrás descargar

Ningún fanático esperaba que Epic Games ofreciera Grand Theft Auto V (GTA 5) de forma gratuita. La noticia no solo emocionó a los fanáticos, sino que también provocó un mal. Se cayó la plataforma y de paso fue afectando a Fortnite.

GTA 5 es uno de los juegos más vendidos en el mundo. Así que apenas se conoció que estaría disponible, los fanáticos perdieron la cabeza. Tanto así que la Store de Epic Games colapso.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.

We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.

— Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020