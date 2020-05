Camilo defendió su relación y responde a las burlas de Luisito Comunica

Después de la ola de memes en contra de Camilo y Evaluna Montaner, por su relación melosa y cursi, ahora se suma otro famoso. Se trata de Luisito Comunica, el famoso youtuber, que al parecer le gustó también la polémica.

Todo por culpa de "Favorito"

El 'rollo' inició cuando Camilo lanzó su éxito "Favorito", canción que dedicó a su reciente esposa, Evaluna. Esta canción fue suficiente para que 'Luisillo' haga de las suyas en sus redes sociales.

“La escuché bien y a mi parecer es el carnal diciéndole a la chica tengo cosas mejores y me estoy conformando. El brother le dice a la chica literal he comido en los mejores lugares, podría estar viajando un chingo por el mundo, tengo amigas súper modelos, pero me quedo contigo que no tienes nada de eso, pero me conformo", dijo en relación a la canción del colombiano.

"Entiendo el mensaje, sé que es una canción de amor, está muy bonita es como decir que no necesito nada más. Hay otra manera de interpretarla que se escucha más bien como no tienes lo que busco, podría tener algo mucho mejor, pero ok, va”, fue lo que Luisito comentó.

Camilo defendió su canción y le respondió

Por lo que obviamente al escuchar dicha crítica, Camilo dejó una pequeña reflexión dentro de su perfil oficial de Instagram, de lo cual los seguidores de ambos afirman que dicho mensaje emitido es la respuesta del cantante hacia el YouTuber.

“Si ustedes sienten que compartir cosas con el mundo y decir cosas, tiene que hacer las paces desde el principio con la idea de que va a haber un montón de gente que no los va a entender. Que no importa que tanto ustedes señalen la Luna hay gente que les va a mirar el dedo y eso está, no hay que tomárselo personal”, emitió en una historia Camilo.

Te dejamos con la comentada canción:

