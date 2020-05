Mayra Montaño, 'la Bombón', se equivoca de nuevo: "hagan los memes que quieran"

"Oops!…I Did It Again". Diría la presentadora de TV Mayra Montaño, 'la Bombón', ya que sus "equivocaciones" en vivo han sido continuas y casualmente en medio de la pandemia. En la más reciente se lo tomó con más humor y dijo que le hagan memes.

La semana pasada, jueves 7 de mayo de 2020, cuando comenzaba la emisión de 'La Noticia' y daba los buenos días a los televidentes se equivocó al decir la fecha.

"Hoy jueves, 7 de abril; de mayo", rectificó en vivo. "¡Ay! lo cambié de mes. Este mes no se quiere arrancar de mi mente ¿Qué has hecho mayo, conmigo", menciona. Pero se vuelve a equivocar y dice de nuevo "7 de abril (…) allí está para los memes; hagan los memes que quieran", cierra entre risas.

Y en el mismo día, sus matemáticas….

En esa misma transmisión, Montaño tuvo otra equivocación en sus ocurrentes clases de matemáticas. Fue al referirse al consumo del verde en el país.

"El verde está al alcance de todo bolsillo: por 1 dólar dan 4 verdes grandes (…) pero si lo compras en la tienda del barrio te dan 8 verdes por un dólar ¿sí dije bien verdad? 8 dólares por un verde", mencionó Montaño.

Parece que este tipo de equivocaciones la presentadora las asume de la forma más graciosa. Y hasta asegurado que le agrada sacarle una sonrisa a sus televidentes.

La polémica

La primera ocurrencia de Montaño fue cuando se refirió a los precios del guineo: "Ecuador es el país exportador de guineo. Nos sentíamos orgullosos de comernos un guineo. El alimento más barato y vitamínico que tenemos. Sin embargo por ese guineo que antes pagábamos 10 guineos por un dólar ahora nos venden un guineo a 10 centavos".

La otra que más se popularizó y fue blanco de memes en redes fue cuando le daba el pase desde el estudio de noticias a su compañero Julio César Saona, que se encontraba en un sector de Guayaquil, pero se equivocó: "Le damos paso a Julio César Saona, el Batman de la información ¿cómo está mi querido Clark Kent".

