¿Juan Gabriel está vivo? La verdad detrás del video viral

Cuando creemos que el 2020 no nos ha terminado de sorprender aparece un video de que supuestamente Juan Gabriel está vivo. Las imágenes ha impactado en redes sociales por el parecido del hombre del clip que asegura ser el cantante.

En el video se le ve a un hombre asegurando ser el mismísimo 'Divo de Juárez'. Y envía un mensaje de apoyo a sus fans. Además dice que ya no puede ocultarse más y que tuvo que fingir su muerte por la situación política del país.

"No me quedó de otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus (…) ahora que ya era mayo, y el 2020 no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes". Dice el supuesto hombre calvo y con un rostro un tanto más redondo, en comparación al verdadero artista.

Con ese mensaje, el supuesto Juan Gabriel parece admitir lo que Joaquín Muñoz – quien fuera representante- asegurara que el cantante fingió su muerte en agosto de 2016. De hecho, hasta ha asegurado que el cantante sigue vivo y vive en Cuernavaca, México.

¿El hombre del video, realmente se parece a JuanGa?

Aunque sí existen similitudes entre JuanGa y el hombre que aparece en el video, hay un detalle que lo deja en evidencia que no es. Al final del video hace un extraño movimiento en su boca. Cuando lanza un beso con la mano, se ve una pequeña distorsión en la imagen que parece claramente un filtro.

Por su lado, Guillermo Pous, abogado de la familia de Juan Gabriel, descartó que el cantante esté vivo y señalando que el hombre del video no es ni un imitador.

En una entrevista para el programa radiofónico de Javier Poza, Pous explicó que todo se trató de un material manipulado mediante una aplicación (deepfake) y que lo mismo sucedió hace un par de años con Obama.

"En realidad no es un imitador. Es una aplicación en donde se utiliza el cuerpo y la voz de una persona y se le empalma la cara de otra, logras sincronizar el audio que escuchas con el lipsync sin que sea real. Desconozco cuál fue el origen de esto", dijo Pous.

Asimismo, la familia de 'El Divo' podría iniciar un proceso por “uso no autorizado de imagen”, al parecer es bastante complicado.

El problema con AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, pidieron a través de un video a los ciudadanos festejar esta jornada desde la distancia y dedicaron a las madres mexicanas la canción "Amor eterno" de JuanGa.

Pero, horas después el material ya no estaba disponible en las redes oficiales de presidencia por no tener la autorización.

Pous comentó se otorgó de manera gratuita y en conjunto con la compañía disquera y la Sociedad de Autores y Compositores. Aunque sí solicitaron autorización, no se especificó que sería puesto en plataformas y redes.

Reacciones en redes

