Danna Paola aparece en impresionante topless y se hace tendencia

Danna Paola está en uno de sus mejores momentos. Su actuación de pequeña en grandes telenovelas le dio su fama de niña. Ahora, su participación en la serie de Netflix, “Élite” hace que al rededor del mundo la conozcan. Esto sin dejar de lado sus canciones.

Su reciente tema “Sodio” también está formando parte de us éxito. Ella no quiso parar y sacó el tema de confinamiento “Contigo”.

Junto con la canción Danna Paola lanzó su challenge. Donde invita a sus fanáticos a unirse y aplaudir el esfuerzo del personal médico del mundo.

#EstoyContigo es el hashtag que está utilizando la mexicana para destacar su challenge.

Pero ahora, la atención del tema se desvío a la reciente publicación que hizo la joven de tan solo 25 años en su cuenta de Instagram.

Y es que en esta ocasión, la actriz decidió olvidarse por completo de la ropa interior y posar en un sensual topless.

“Buenos Aires-19. No funciona para todo, si siempre ‘ojos que no ven, corazón que no siente’. Te aseguro que, a veces, bocas que no besan, historia que no acaba”, dice la leyenda que acompaña la postal.

En la imagen se puede ver el sensual tatuaje que tiene la intérprete de “Mala fama”, “Oye Pablo” y “Cuándo empezaré a vivir” en la espalda.

No es la primera vez que sale una imagen así de la acriz.

