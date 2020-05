Roberto Manrique grabó con actriz de La Casa de Papel

View this post on Instagram

Finalmente puedo compartir con ustedes el trailer del corto One2One. Qué profundas alegrías me está dando esta producción. Y aunque aquí aún no vemos a @estheracebo (porque nuestro director sabe ponernos a esperar) sí que la sentimos con su inconfundible voz. Gracias Esther, Fernando, Nestor, Eddu y a todo el increíble equipo por hacer posible @one2one_shortfilm ⚫️ @huaoranifilms One2one Trailer. Protagonizado por @estheracebo y @robertomanrique13 Escrito y dirigido @nestorruizmedina Escrito por @edduviera Producido @ferjmonge DOP @jroigmy Dir arte @kiwiarte BSO @marcoscruzcomposer #trailer #cineespañol #ficcion #cortometraje