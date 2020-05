Irrumpieron en la casa de Ariana Grande e intentaron asesinarla

Este jueves se conoció que la cantante estadounidense, Ariana Grande, estuvo en riesgo de perder su vida, pues hace un mes, un acosador irrumpió en su casa con el fin de asesinarla. Así lo aseguraron este 7 de mayo medios locales.

El hombre no logró su cometido debido a que la estrella pop no se encontraba en su domicilio, aunque sí estaba la madre de la artista. Así lo reseñó el sitio estadounidense TMZ. Se pudo conocer que Grande obtuvo en las últimas horas una orden de restricción contra el hombre.



Dentro de las pertenencias del sujeto se encontraron unas notas que decían: “asesinar a la artista”. "Temo por mi vida ", le dijo Grande a las autoridades a la hora de solicitar la medida.

¿Cuándo sucedió?

El hecho en cuestión tuvo lugar el pasado 14 de marzo cuando el joven, identificado como Fidel Henriquez, ingresó a la sección exterior de la vivienda de la cantante escondido detrás de un camión de reparto y empezó golpear violentamente la puerta de su casa.

El citado medio contó que los vecinos vieron al fanático hablando sólo cerca de un tacho de basura. Ellos indicaron que tenía un papel en la mano, lo que al parecer era una carta de amor que tenía intención de entregarle.





Una vez aprehendido, y al revisarle la mochila, la policía encontró varias notas que decían: “Quiero matar a Ariana Grande”. No obstante, no hallaron indicios de que estuviera armado. Finalmente fue dejado en libertad y la Justicia firmó una orden temporal de restricción que le impide acercarse a ella. Sin embargo, la medida no tranquilizó a la intérprete de “Thank U, Next” por lo que pidió que se tomaran medidas más estrictas para garantizar que se mantendría alejado de ella y de su familia.

En consecuencia, la cantante presentó un pedido formal a la justicia de Los Ángeles, donde asegura que vive con miedo y teme que el hombre todavía esté tratando de encontrarla.

En las últimas horas Ariana Grande obtuvo una orden de restricción más estricta, con vigencia por cinco años , hasta el 5 de mayo de 2025, que determina que el fanático no puede acercarse a menos de 100 metros de la artista ni de su madre, y por supuesto, tampoco puede tener ningún tipo de contacto con ella.

