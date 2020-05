Stephen King vio La Casa de Papel cuarta temporada y así reaccionó; todo un fan

Stephen King vio La Casa de Papel cuarta temporada y reaccionó en su cuenta de Twitter sobre la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix. El autor destacó la capacidad de la producción para que El Profesor sea el único al que le prestamos atención más de 8 horas.

El "genio del terror" se refirió al primer episodio de la cuarta entrega, el cual estuvo dirigido por Koldo Serra y quien respondió alagado.

"La Casa de Papel, parte 4, episodio 1 (Netflix). Más emoción y diversión que en una temporada entera de la mayoría de series. Qué brutal", comentó King en la red social.

MONEY HEIST Part 4, Episode 1 (Netflix): More excitement and pure daffy fun than in the whole season of most shows. What kick this one is.

Mientras que Koldo agradeció por el elogio. "Ay, Stephen, que me pongo rojo por la parte que me toca. Maravilla", respondió.

El primer episodio de la más reciente temporada está marcado por el caos, la confusión, la explosión y la despedida de uno de los personas más queridos: Nairobi.

King aún no termina de ver la cuarta temporada de LCDP, pero ya su reacción ha sido una de las más esperadas. De hecho, en más de una ocasión se ha declarado fan.

Además, King hasta confesó que sus personajes favoritos son Nairobi y Berlín, que ya han muerto en la serie. La primera fue asesinada con un disparo en la frente por Gandía y el segundo acribillado por la policía.

Nairobi y Berlín no son solo los favoritos de Stephen; ellos coinciden con los gustos de la mayoría de los fans de la banda liderada por El Profesor.

En 2018, fue la primera vez que el genio se refirió por primera vez a la producción de la mente maestra, Álex Pina.En ese momento la comparó con mirar fuegos artificiales". Un año más tarde la volvió a elogiar en redes sociales.

"Money Heist, también conocida como La Casa de Papel. La temporada actual es mejor que la primera. Es excitante y divertida", comentó en ese momento.

Semanas antes, King publicó una foto en Twitter con la máscara de Dalí para bromear. Contó que había decidido unirse a la banda y que su nombre sería Boston.

"¿Recuerdan ‘La Casa de Papel’, en Netflix? Genial, ¿verdad? Los chicos me enviaron parte del botín. En la nueva temporada estaré apoyando a Boston… y mi cómplice enmascarado será ‘Thing of Evil’?", escribió.

Remember MONEY HEIST, on Netflix? Cool, right? The guys sent me some swag. In Season 2, I'll be rooting for Boston…and for my masked accomplice, the Thing of Evil. pic.twitter.com/wbVaFGl7lv

— Stephen King (@StephenKing) July 23, 2019